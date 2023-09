La India construye un sumergible similar al Titán siniestrado: ¿Cómo es?

La India avanza en la construcción de un sumergible similar al siniestrado Titán —que implosionó el pasado mes de junio junto a los restos del Titanic—, con el que esperan llevar a tres personas hasta una profundidad de 6 kilómetros. El anuncio corrió a cargo del ministro indio de Ciencias de la Tierra, Kiren Rijiju, que este lunes mostró la nave por dentro y por fuera.

El proyecto se anuncia semanas después de que una sonda lanzada por Nueva Delhi alunizara en el polo sur de nuestro satélite. En el marco de esta nueva misión, denominada ‘Samudrayaan’, la India espera estudiar los recursos marinos y evaluar la biodiversidad del océano.

Next is “Samudrayaan”

This is ‘MATSYA 6000’ submersible under construction at National Institute of Ocean Technology at Chennai. India’s first manned Deep Ocean Mission ‘Samudrayaan’ plans to send 3 humans in 6-km ocean depth in a submersible, to study the deep sea resources and… pic.twitter.com/aHuR56esi7

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 11, 2023