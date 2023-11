La mayor planta de energía solar del mundo entra en funcionamiento en Emiratos Árabes Unidos

El parque de energía solar más grande del mundo, capaz de proporcionar electricidad a casi 200.000 hogares, ha empezado a funcionar a 35 kilómetros de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

La planta llamada Al Dhafra producirá 2 GW de energía anualmente e incorpora casi 4 millones de paneles solares bifaciales, evitando que más de 2,4 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono sean expulsadas a la atmósfera cada año, informa Electrek.

