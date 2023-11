La ONU alerta sobre cifras récord de migrantes muertos y desaparecidos en el Mediterráneo

El número de migrantes que han muerto o desaparecido al cruzar el mar Mediterráneo se encuentra en su tasa más alta desde 2018, según datos del proyecto Migrantes Desaparecidos de la ONU.

Al menos 2.480 personas han muerto o desaparecido en el Mediterráneo desde el inicio de este año, superando ya la cantidad registrada para todo el 2022, cuando esa cifra fue de 2.411. Así, el 2023 es el año más mortífero para la migración por esta zona desde 2018, cuando se registraron de 2.337 víctimas.

