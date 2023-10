La última publicación en Instagram de Matthew Perry que ‘predijo’ su muerte

El actor Matthew Perry publicó en Instagram* una foto ‘profética’ días antes de que fuera encontrado muerto a la edad de 54 años en el jacuzzi de su casa en la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.). Los servicios de emergencia señalaron que no había rastros de drogas u otras sustancias ilegales ni signos de violencia en el lugar.

La foto que ‘predijo’ la muerte del actor fue publicada cinco días antes y muestra a Matthew Perry relajándose en un jacuzzi.

This was Matthew Perry’s last post on his Instagram, five days ago pic.twitter.com/1GIKo5IHBf

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 29, 2023