Lanzan desde Irak 15 cohetes contra una base de EE.UU. en Siria

At approximately 2:15 p.m. on Dec. 3, 15 122mm rockets originating in Iraq were fired at the U.S. base Rumalyn Landing Zone in Syria. There were no injuries to personnel or damage to equipment.

