Macron: Francia no planea enviar sus tropas a Ucrania en un futuro próximo

El presidente galo señaló que la principal discusión en curso es sobre “lo que se puede hacer para apoyar a Ucrania, especialmente en territorio ucraniano”

El presidente francés, Emmanuel Macron, en una entrevista al portal checo de noticias Novinky y al diario Pravo, habló de las discusiones sobre el posible envío de tropas a Ucrania, indicando que su país no planea hacerlo en un futuro próximo. La semana pasada, Macron sugirió la posibilidad de que tropas occidentales pudieran ser enviadas a Ucrania.

“En respuesta a una pregunta que me hicieron sobre el envío de tropas, dije que no se descarta nada“, recordó Macron, hablando de la reunión que los líderes de la Unión Europea celebraron la semana pasada en París. Sin embargo, añadió: “Eso no significa que estemos pensando en enviar tropas francesas a Ucrania en un futuro próximo, sino que estamos abriendo un debate y pensando en todo lo que se puede hacer para apoyar a Ucrania, especialmente en territorio ucraniano”.

Según Macron, en la reunión en la capital francesa los países europeos acordaron promover la asistencia al régimen de Kiev en ciberseguridad, las operaciones de desminado y el apoyo en la frontera ucraniana con Bielorrusia. Al mismo tiempo, las naciones de la UE discuten la producción conjunta de equipos militares en Ucrania y quieren reforzar la seguridad de los países que, en su opinión, están amenazados por Rusia, como Moldavia.

“Además, siempre he sido claro sobre nuestro marco: no estamos en guerra contra el pueblo ruso y nos negamos a entrar en la lógica de la escalada”, subrayó Macron respeto a la posible introducción de tropas que, según el Kremlin, supondría el conflicto directo entre Rusia y la OTAN.

La semana pasada, durante la cumbre especial sobre el conflicto ucraniano, al que asistieron una veintena de países, el presidente francés afirmó en una rueda de prensa: “Hoy no hay consenso para enviar tropas sobre el terreno de manera oficial, asumida y avalada”. “Pero en términos dinámicos, no hay que descartar nada”, adelantó. Esa iniciativa ya ha sido excluida por Alemania, Reino Unido, España, Italia, Suecia y Canadá, entre otros países.