Messi explica a los aficionados chinos por qué no jugó un partido en Hong Kong

El futbolista aseguró que la única razón es una lesión que sufrió, y añadió que todas las demás especulaciones carecen de fundamento

El futbolista estrella argentino Lionel Messi se dirigió este lunes a sus aficionados en una de las redes sociales más importantes de China para responder a las especulaciones por no haber participado en el partido entre Inter Miami FC y el combinado del Hong Kong XI el 4 de febrero y así ofrecer más explicaciones.

“He leído y he escuchado muchísimas cosas que se dijeron después de lo que pasó en el partido de Hong Kong”, afirmó el futbolista en un video, publicado en la plataforma china Weibo. “Por eso he preferido hacer este video y dar la explicación que realmente es y no tener que leer cosas falsas”.

En este sentido, aseguró que todo se debe únicamente a una lesión que sufrió y por la que “sentía molestia y tenía riesgo de ir a peor”. Añadió que las especulaciones sobre las razones políticas son infundadas. “Si hubiese sido así, directamente no hubiese viajado ni a Japón, ni hubiese ido tantas veces como fui a China en diferentes ocasiones”, afirmó.

También destacó que desde el principio de su carrera tuvo “una relación muy cercana, muy linda” con el país asiático, y que ha hecho muchas cosas en China, “tanto entrevistas como juegos, partidos, eventos”, e indica que espera volver a ver pronto a sus fans chinos.

El hecho de que el futbolista estrella del Inter Miami CF no participara en el partido con el equipo local en Hong Kong, provocó una ola de indignación entre los hinchas y el Gobierno local aseguró sentir una “profunda decepción“. En este contexto, en ciudades chinas empezaron a rechazar la celebración de partidos de fútbol con Messi, incluida la cancelación del encuentro amistoso entre Argentina y Nigeria, previsto para marzo.