Milei a Musk: “Tenemos que hablar, Elon”

El magnate Elon Musk ha publicado en su cuenta de X un video en el que el presidente electo de Argentina, Javier Milei, habla en una entrevista con medios locales sobre la justicia social, y el político no tardó en reaccionar.

En el video, Milei expresó que “la justicia social es injusta” y que “no hay nada más injusto que la justicia social”. “Cuando vas por el tema de la justicia, la redistribución del ingreso, lo que estás haciendo es utilizar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso, para distribuirlo antojadizamente en función de lo que quiere el que está en la poltrona”, destacó.

We need to talk, Elon… https://t.co/k3OjEsp24E

— Javier Milei (@JMilei) December 5, 2023