Multimillonario ruso promueve restaurar el antiguo ecosistema de Siberia con el resurgimiento del mamut lanudo

El multimillonario ruso Andréi Melnichenko presentó en la cumbre climática COP28, que se desarrolla en Dubái (EAU), un plan para reducir las emisiones de metano del permafrost de Siberia.

Así, Melnichenko propone crear el Parque del Pleistoceno utilizando ADN congelado de los mamuts lanudos y recreando las bestias que vagaban por la región hace más de 14.000 años.

Russian billionaire plans to revive woolly mammoth, other extinct Ice Age animals

Restoring Siberia’s ice age ecosystem could reportedly slow the release of methane from the Siberian permafrost. Pleistocene Park project, that Andrey funds, is working with US-based Colossal… pic.twitter.com/GuSHsQOtyO

— Johny Bava (@johnybava) December 3, 2023