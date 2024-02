Musk: Biden se beneficia de la llegada de tantos inmigrantes ilegales a EE.UU.

El presidente estadounidense planea legalizar a los indocumentados para crear un Estado de partido único, afirmó el empresario

Para el presidente de EE.UU., Joe Biden, es beneficioso que al país llegue el mayor número posible de inmigrantes ilegales, afirmó este viernes Elon Musk, propietario de X (anteriormente Twitter).

“La estrategia de Biden es muy simple: 1) Obtener tantos ilegales en el país como sea posible. 2) Legalizarlos para crear una mayoría permanente: un Estado de partido único”, escribió el empresario en su cuenta de la red social. “Por eso están fomentando tanta inmigración ilegal. Sencillo pero eficaz”, agregó.

— Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2024