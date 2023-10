Musk llama “racista descarado” al ministro principal de Escocia y recibe una respuesta (y un GIF)

El magnate estadounidense Elon Musk ha tachado de “racista descarado” al ministro principal de Escocia, Humza Yousaf, en un comentario publicado en la red social X en relación a un discurso dado por el político de origen paquistaní en 2020.

Una cuenta llamada End Wokeness publicó el mencionado video, en el que Yousaf, por entonces ministro de Justicia, se quejaba de que “en el 99 % de las reuniones a las que asiste, él es la única persona de color en la sala”, lo que le llevó a afirmar que Escocia tiene un “problema de racismo estructural”. Su intervención se produjo tras el asesinato de George Floyd, un afroamericano cuya muerte en mayo de 2020 durante un arresto policial en Minneapolis generó protestas en todo EE.UU.

Scotland’s First Minister Humza Yousaf openly despises white people

Why would Scotland’s Parliament and King select a guy who hates almost 100% of the country?

pic.twitter.com/zRrcI3CpqN

— End Wokeness (@EndWokeness) October 25, 2023