Nacen kiwis salvajes en Nueva Zelanda por primera vez en 150 años

Dos crías de kiwi nacieron en libertad cerca de la capital de Nueva Zelanda, Wellington, por primera vez en más de 150 años. Los pájaros fueron encontrados por miembros del proyecto Capital Kiwi, informó la organización este miércoles en sus redes sociales.

Según el comunicado, los activistas Pete y Christine estaban observando a varios kiwis sentados sobre huevos cuando Pete encontró primero a una y luego a una segunda cría en una madriguera entre ramas de helecho y “se mostró encantado” con el hallazgo. Los dos polluelos de kiwi nacieron de aves que habían sido puestas en libertad en las afueras de la capital hace casi un año.

https://t.co/lKlAg1I9GN

Conservationists have discovered two kiwi chicks in Wellington, the first wild births for the bird in the New Zealand capital in over 150 years.

— Kathy Golden (@KathyGolden1953) December 1, 2023