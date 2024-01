Nikki Haley no descarta considerar a Ron DeSantis como su compañero de fórmula

“Si quiere unir fuerzas conmigo, bienvenido sea”, expresó la precandidata republicana, que fue calificada por Ron DeSantis como “farsante”

La precandidata republicana a la Presidencia de EE.UU., Nikki Haley, señaló que “tal vez” consideraría a Ron DeSantis, otro precandidato de su partido, como su compañero de fórmula para el cargo de vicepresidente en las elecciones de 2024.

En una entrevista con NBC News y Des Moines Register el 6 de enero, la exembajadora estadounidense ante la ONU declaró: “Si quiere unir fuerzas conmigo, bienvenido sea”.

Tanto Haley como DeSantis buscan convertirse en una alternativa al expresidente Donald Trump, que según encuestas tiene la posición de liderazgo en las primarias.

Por su parte, Ron DeSantis, actual gobernador de Florida, declaró que no veía ninguna razón para colaborar con Haley, tildándola de “farsante” y acusándola de participar en la carrera electoral solo para obtener el cargo de vicepresidenta de Trump. Asimismo, DeSantis descartó que quiera participar en una carrera por el segundo lugar con Haley, afirmando que él es el único candidato que puede vencer a Trump por la nominación del Partido Republicano.

Sin embargo, la precandidata se abstuvo de responder directamente a la pregunta si aceptaría la vicepresidencia si Trump gana las elecciones. “La razón por la que no respondo a esa pregunta es que no entro en los juegos de mis oponentes“, expresó Haley. “No me presento para ser vicepresidenta”, reiteró.

En otra entrevista concedida el viernes a Fox News, la republicana señaló que indultaría a Donald Trump, que enfrenta varios cargos criminales en su contra, en caso de que sea declarado culpable por la Justicia.

“Lo último que queremos es ver a un expresidente de 80 años sentado en la cárcel. En lugar de eso, queremos decir: ‘Vale, ¿cómo podemos dejar atrás el pasado y avanzar como país? Y creo que su indulto haría avanzar al país en lugar de dividirlo aún más”, subrayó.