“No tengo autoridad moral para seguir en mi cargo”: alcalde chileno se suicida tras haber chocado ebrio

Empero, tras el evento, publicó un extenso mensaje en sus redes sociales –replicado por la prensa local-, en el que aseguró que no tenía “autoridad moral” para continuar al frente de sus funciones y refirió que estaba atravesando momentos personales difíciles que incluso habían hecho mella en su salud.

“No tengo autoridad moral para seguir en mi cargo, me juzgó y condenó mi familia. Hace un tiempo comenzó un deterioro progresivo de mi salud, perdí mucho peso y no estaba bien ni física ni psicológicamente. Poco a poco, eso me fue afectando mucho, en especial las deslealtades y traiciones de mi personal de confianza (…) . Seré consecuente como lo fui siempre en mi vida y pagaré el delito cometido“, reza parte del texto, en el que calificó el choque como “tremendo error”.

En su descargo, el burgomaestre aseguró que una vez ocurridos los hechos, no se marchó del lugar, esperó a la llegada de las autoridades y siguió el protocolo previsto para estos casos. “Esa noche estaba feliz porque parte de mi entorno familiar cercano había sufrido un accidente automovilístico del cual resultaron todos ilesos, se perdió solo lo material, pero ellos en casa y bien”, comentó.

La última publicación de Jorge Roa, alcalde de Florida (Región del Biobío). pic.twitter.com/GH0MLU3a7T — Gabriel Gajardo R. (@gabogajardocl) February 12, 2024

Del mismo modo, Roa aludió a su trayectoria como educador y a su desempeño como alcalde, al tiempo que cargó contra concejales que, en su decir, estarían obstruyendo su gestión “con prácticas matonescas y coordinadas” en interés de restarle el favor del electorado, a lo que sumó ataques en las redes sociales a través de cuentas anónimas.

“Debo reconocer el apoyo de muchas y muchos funcionarios que estuvieron siempre conmigo, no incondicionalmente sino que con puntos de vistas distintos, porque sabían que me gustaba que lo que hiciéramos [es]tuviera enmarcado de manera correcta, dando un sello de calidad a nuestra gestión. Gracias a autoridades nacionales , regionales provinciales y comunales que ayudaron en mi gestión. Dios y la Virgen del Rosario cuiden a nuestra linda comuna de Florida”, concluye el mensaje.