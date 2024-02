“Nuevo comienzo”: Zelenski admite que podría cesar a su máximo militar

“Tengo algo serio en mente, que no se trata de una sola persona, sino de la dirección del liderazgo del país”, dijo el mandatario en respuesta a una pregunta al respecto

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, dio a entender el domingo que podría destituir al jefe de las Fuerzas Armadas del país, el general Valeri Zaluzhny, en una entrevista con el canal italiano RAI News.

Respondiendo a una pregunta al respecto, el mandatario señaló que considera necesario renovar el personal de todo el aparato administrativo del país, no solo su componente militar. “Tengo algo serio en mente, que no se trata de una sola persona, sino de la dirección del liderazgo del país”, indicó.

“Es un tema que preocupa a las personas que deben liderar Ucrania. Seguramente es necesario un reinicio, un nuevo comienzo“, afirmó Zelenski. “Me refiero a un reemplazo de varios líderes estatales, no solo en un único sector como el militar. Estoy reflexionando sobre este reemplazo”, agregó.

En este sentido, Zelenski aseveró que no hay que permitir que los ánimos decadentes prevalezcan en el país. “Si queremos ganar, debemos empujar a todos en la misma dirección, convencerles de que ganen, no debemos desanimarnos, no debemos bajar las manos, debemos tener la energía positiva adecuada […] Por eso hablo de reiniciar, de sustituir”, explicó.

Las tensiones entre el presidente y el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania venían acumulándose desde hace tiempo y aumentaron en noviembre del año pasado, cuando Zaluzhny afirmó en una entrevista que Rusia estaba en una mejor posición en el conflicto armado, al tiempo que describió la situación en el frente como un “punto muerto”. Por su parte, Vladímir Zelenski expresó su desacuerdo con el jefe militar.

Las nuevas declaraciones del presidente se producen en medio de numerosos informes sobre la posible destitución de Zaluzhny. Mientras, crece el número de acusaciones de que el líder ucraniano abusa de su poder para eliminar a la oposición en el país.