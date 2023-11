Nuevos detalles de la que sería la pirámide más antigua de la Tierra

Se cree que sus partes más antiguas se construyeron durante el período glacial, entre el 25000 y el 14000 a. C., lo que desafía las teorías establecidas sobre las habilidades de las antiguas civilizaciones

Un equipo multidisciplinario de investigadores indonesios reveló detalles acerca de una edificación piramidal gigante, escondida debajo de una ladera del monte Padang, en Java Occidental, que pudiera ser una de las estructuras megalíticas más antiguas jamás construidas por la humanidad y potencialmente la pirámide más antigua del mundo.

La excepcional ladera es sagrada para los lugareños, quienes llaman a este tipo de estructura ‘punden berundak’, que significa pirámide escalonada, por las terrazas que conducen a su cima. La pirámide prehistórica de varias capas de Gunung Padang, ‘montaña de la iluminación’ en el idioma local, alberga una compleja construcción subterránea con intrigantes cámaras y cavidades, según señalan en un artículo recientemente publicado en Archaeological Prospection.

Una pirámide construida en varias capas

La datación por carbono realizada en el reciente estudio respaldó la larga historia de la construcción, hecha de múltiples capas elevadas una sobre la otra, durante períodos sucesivos y espaciados con pausas de diferente duración. La construcción más antigua, la Unidad 4, probablemente se originó como una colina de lava natural de un volcán extinto, antes de ser esculpida, y fue luego recubierta arquitectónicamente durante el último período glacial, entre los años 25000 y 14000 a. C.

Posteriormente, Gunung Padang fue abandonado durante miles de años, lo que provocó una importante erosión. Alrededor del 7900 al 6100 a. C., la Unidad 3 fue enterrada deliberadamente con capas sustanciales de tierra. Los investigadores determinaron que aproximadamente un milenio después, entre los años 6000 y 5.500 a. C., se construyó la Unidad 2. Por último, la Unidad 1, con sus terrazas superficiales de piedra o ‘punden berundak’, fue construida más recientemente, entre el 2000 y el 1100 a. C., sobre la Unidad 2.

Cuando los investigadores rastrearon el interior de la ladera utilizando ondas sísmicas, encontraron evidencia de cavidades y cámaras ocultas, algunas de hasta 15 metros de largo y con techos de 10 metros de alto. La antigüedad de Gunung Padang se comprende mejor al compararla con Göbekli Tepe, un santuario constituido por un enorme conjunto de piedras en la actual Turquía, que hasta ahora ha sido considerado el más antiguo megalito hecho por humanos y data de hace 11.000 años.

Desafiando teorías establecidas

Los autores del estudio plantean que estos hallazgos desafían la creencia convencional de que la civilización humana y el desarrollo de técnicas de construcción avanzadas surgieron solo durante el período cálido del Holoceno temprano o principios del Neolítico, con el advenimiento de la agricultura hace aproximadamente 11.000 años. La evidencia recabada en Gunung Padang sugiere que había prácticas avanzadas de construcción ya presentes cuando quizás la agricultura aún no se había concebido.

Los constructores de las Unidades 3 y 2 debieron poseer notables capacidades de albañilería, que no se corresponden con las culturas tradicionales de cazadores-recolectores. El enterramiento de estas estructuras hace unos 9.000 años añade más intriga, pues respondería a razones que no se comprenden del todo. Los científicos son del criterio de que se necesitan más excavaciones para determinar quiénes fueron esos pueblos prehistóricos y por qué construyeron las cosas que hicieron.