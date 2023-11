Obtienen las primeras fotos de una rarísima rata gigante que come cocos

Un equipo de biólogos australianos ha logrado fotografiar por primera vez en estado salvaje a la rata de Vangunu, un roedor gigante muy raro que mastica cocos y pertenece a una de las especies menos estudiadas del mundo, según un estudio publicado en la revista Ecology and Evolution.

Descrita recién en 2017 y conocida solo por su holotipo (un único espécimen), esta rata, que lleva el nombre científico ‘Uromys vika’, enfrenta un peligro crítico de extinción en rápido aumento, debido a la destrucción de su hábitat forestal en la única isla en la que se encuentra: Vangunu, Islas Salomón, según un comunicado de la Universidad de Melbourne, Australia.

Los habitantes de la zona contaban historias de enormes ratas que correteaban entre los árboles y que podían masticar los frutos del cocotero.

The rat that broke the internet is back! Giant coconut-cracking rat (Uromys vika) survives at Zaira, Solomon Islands #RatThatBrokeTheInternet https://t.co/YKZUXU5vOi

— Tyrone Lavery (@TyroneLavery) November 20, 2023