Ola de críticas en EE.UU. a la cadena Target por vender artículos de Navidad “sexualizados”

La cadena minorista estadounidense Target quedó en el centro de las críticas por ofrecer a través de Internet productos navideños, como muñecos de Papá Noel o rompenueces, con colores y símbolos de la comunidad LGBTQ+. La firma fue acusada de “sexualizar” la Navidad.

Uno de los cuestionamientos llegó desde la organización sin fines de lucro Consumers’ Research, que incluyó a Target en su ‘Alerta woke’ del Black Friday y del Cyber Monday, a desarrollarse el viernes 24 y el lunes 27 de noviembre en EE.UU. La entidad considera que el minorista “continúa apoyando las políticas ‘woke’, incluso después de una inmensa reacción violenta por su línea del mes del orgullo, que incluía productos LGBTQ+ dirigidos a niños e incluso bebés”. En ese sentido, cuestiona los “libros infantiles sobre transgenerismo” y la “ropa estampada con eslóganes proactivos LGBTQ+”.

El término ‘woke’ surgió en referencia a la conciencia sobre las desigualdades sociales, aunque sus detractores lo usan en forma despectiva.

Target goes full woke cringe for Christmas. Are you buying? https://t.co/H2zwK8W1Is pic.twitter.com/rwrqGEyYzn

Por su parte, Media Research Center también manifestó su rechazo: “Dejen que la pandilla ‘woke’ que dirige Target muestre cuán idiotas son una vez más“.

Días atrás, el presentador de Fox News Jesse Waters había afirmado que los productos que ofrecía Target estaban “sexualizando la Navidad para los niños”. Mientras que su invitada, la nadadora Riley Gaines, agregó: “Esto no representa a la abrumadora mayoría de este país ni cómo se siente realmente el mundo sobre este tema”.

Message to corporate America: Please stop sexualizing everything. Let our children enjoy the magic, joy & true meaning of Christmas. Respect their innocence & stop injecting your sexualized agendas into everything. Leave our kids, Santa. & Christmas ALONE! https://t.co/egUX8XrhLz

— Rachel Campos-Duffy (@RCamposDuffy) November 23, 2023