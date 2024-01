“Paso al costado”: legisladores piden aclaraciones a ministra de Gobierno de Ecuador ante violencia

El asambleísta Leonardo Berrezueta pide a la funcionaria dejar el cargo, si no está capacitada para continuar ejerciéndolo

Parlamentarios de Ecuador piden a la ministra de Gobierno y encargada de la cartera de Interior, Mónica Palencia, que acuda a la Asamblea Nacional para dar explicaciones ante la ola de violencia que azota al país y la crisis carcelaria.

La asambleísta Viviana Veloz, de la bancada Revolución Ciudadana (RC) y vicepresidenta del Parlamento, informó que solicitó a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional el pedido de comparecencias a diferentes autoridades, entre ellas Palencia, para iniciar el proceso de fiscalización por la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de la banda criminal Los Choneros y que ha sido vinculado al mexicano Cártel de Sinaloa, quien se encontraba en un pabellón de máxima seguridad en la Cárcel Regional, en la provincia de Guayas y se desconoce su paradero desde el pasado domingo.

Además de Palencia, Veloz pidió la comparecencia del comandante general de la Policía Nacional, César Zapata; del director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Luis Zaldumbide; y de otros funcionarios.

Tras la fuga del PPL Adolfo Macías, alias “Fito”, solicité la comparecencia de las autoridades responsables para iniciar procesos de fiscalización desde la Asamblea Nacional. ¡Cero tolerancia frente a las mafias que destruyen a nuestro Ecuador! pic.twitter.com/Bfw7ug0Ruk — Viviana Veloz (@VivianaVeloz18) January 8, 2024

Una petición similar, ante la misma Comisión, fue presentada por el asambleísta Vicente Taiano, de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) y aliados.

En respuesta a estas peticiones, el presidente de esa Comisión, Fernando Cedeño, convocó a una sesión el miércoles 10 de enero, solicitando la comparecencia de Palencia, Zapata y otros funcionarios.

Horas después que de hicieran esas solicitudes por la fuga de alias ‘Fito’, se conoció que Fabricio Colón Pico, líder de una célula del grupo delictivo Los Lobos que fue capturado la madrugada del viernes pasado, escapó de la prisión de Riobamba, en la provincia de Chimborazo. Este hombre fue señalado por la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, de estar detrás de un plan para atentar contra ella y su familia.

“Tiene miedo”

De igual forma, el asambleísta Leonardo Berrezueta, también de la bancada de la RC, reclama la presencia de Palencia en la Asamblea Nacional, de la que dice que “tiene miedo” de acudir al Parlamento.

“¿Cómo puede ser posible que una persona que dice abiertamente que no tiene la experiencias política está al frente del Ministerio de Gobierno y que no tiene la experiencia en Seguridad esté al frente del Ministerio del Interior?”, se preguntó, en declaraciones a la prensa.

‼️#URGENTE

“Señora Ministra del Interior (Mónica Palencia) hágale un favor al país, si no está capacitada para hacer su trabajo, dé un paso al costado. Señor presidente, déjese ayudar, queremos ayudar, nuestros votos están ahí en el Pleno de la Asamblea”, indica el asambleísta… pic.twitter.com/dK2XS16jhU — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) January 9, 2024

En su alocución, añadió: “Señora ministra del Interior, hágale un favor al país, si no está capacitada para hacerlo, dé un paso al costado“.

El parlamentario, además, cuestionó que exista el ‘Plan Fénix’, la bandera de la administración de Daniel Noboa para combatir la violencia en Ecuador.

“Es evidente que no hay tal ‘Plan Fénix’, es evidente que eso no existe. No vas a generar toda una estrategia de cambio de reos en una cárcel para tener bombazos a la noche”, expresó al respecto.

Terror en el país

La situación se ha puesto tensa en Ecuador desde la semana pasada, luego que la madrugada del viernes fuera capturado Colón Pico, fugándose apenas tres días después; la evasión de alias ‘Fito’ que se conoció el domingo y diferentes motines que se llevan a cabo en varios recintos carcelarios desde el lunes.

El mandatario decretó estado de excepción, no obstante, tras ello se desató el terror en el país. Se ha registrado el secuestro de tres policías en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) Wilson Franco, en la ciudad de Machala; así como el plagio de otro oficial en la UPC Llano 1 de Quito; y tres más en la provincia de Los Ríos, en la vía a El Empalme.

En la ciudad de Guayaquil, al centro sur de la región litoral, grupos armados irregulares tomaron por asalto una universidad, el canal TC Televisión y obligaron a la evacuación de los comercios en el centro de la urbe.

Asimismo, hubo un ataque durante la madrugada contra la UPC de Tenguel, parroquia rural de Guayaquil, en Guayas. Además, se reportaron incendios de vehículos en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Guayas y Pichincha, y una acción que causó daños a un puente peatonal, sobre la Autopista General Rumiñahui en Quito.