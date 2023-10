“Podría ser mi último vídeo”: Suegra del ministro principal de Escocia cuenta que está atrapada en Gaza

El ministro principal de Escocia, Humza Yousaf, compartió en la red social X un vídeo de su suegra que quedó “atrapada” en Gaza después de que las fuerzas israelíes ordenaran a la población local abandonar la zona y dirigirse “inmediatamente” hacia el sur. Los padres de su esposa palestina, Nadia El-Nakla, que viven en Escocia, estaban visitando a su familia en el enclave cuando ocurrió la escalada del conflicto.

“Esta es Elizabeth El-Nakla. Ella es mi suegra. Una enfermera jubilada de Dundee, Escocia. Ella, como la gran mayoría de la población de Gaza, no tiene nada que ver con Hamás. Le han dicho que abandone Gaza, pero, como el resto de la población, está atrapada sin ningún lugar adonde ir“, escribió Yousaf.

This is Elizabeth El-Nakla. She is my mother-in-law. A retired nurse from Dundee, Scotland. She, like the vast majority of people in Gaza, has nothing to do with Hamas. She has been told to leave Gaza but, like the rest of the population, is trapped with nowhere to go. pic.twitter.com/D3ZUtnEmyO

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) October 13, 2023