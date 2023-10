Por qué un museo de Nueva York dejará de exhibir huesos humanos

El Museo Americano de Historia Natural retirará los huesos humanos de su exposición permanente, así como joyas y otros artículos confeccionados con material óseo, informa el periódico The New York Times.

Uno de los museos más emblemáticos de la Gran Manzana planea modificar la gestión de su gran colección de restos humanos, compuesta por 12.000 piezas, porque considera que en el pasado siguió prácticas de recolección racistas cuando adquirió esqueletos de indígenas y esclavos, extrayéndolos de sus tumbas, así como de neoyorquinos que murieron en la década de 1940.

The American Museum of Natural History says it will remove all human remains from display as part of a rethinking of how it stewards a collection of some 12,000 remains that were sometimes acquired using methods now viewed as abusive or racist. https://t.co/gvnA9Uq055

— New York Times Arts (@nytimesarts) October 16, 2023