“Renuncia de la paternidad”: El escandaloso proyecto de una candidata de Milei en Argentina

La candidata a diputada del partido argentino ultraderechista La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, provocó un escándalo al anunciar que, en caso de ganar la banca legislativa, uno de sus primeros proyectos de ley se llamará “Renuncia de la paternidad”, con el que buscará ayudar a los hombres que no deseen hacerse cargo de sus hijos.

“Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura?“, afirmó durante una entrevista con el canal de streaming Neura, en el que insistió en su rechazo a la legalización al aborto que se aprobó en este país en 2020.

Lemoine es una de las candidatas más conocidas del partido de Javier Milei, el economista que ganó de manera sorpresiva las elecciones primarias presidenciales en agosto pasado, y que encabeza la carrera rumbo a los comicios del próximo domingo.

En nuestro país hay 1 millón y medio de mujeres a cargo de hogares monoparentales con 3 millones de niños y niñas, el 50% no recibe cuota alimentaria. No se necesita ninguna ley. Se necesita que los padres paguen la cuota alimentaria para que haya menos niños y niñas pobres. https://t.co/UUTAMfXRAn

La política afirmó que, al igual que las mujeres, los hombres también tienen derecho a no ser padres si no lo desean. Incluso los victimizó al considerar que, en muchos casos, son “engañados” por mujeres que los “incitan” a eyacular sin preservativo o que los rompen antes de colocárselos para quedarse embarazadas sin que ellos lo sepan.

“Quizá les dijeron: ‘sí, acaba dentro que tomo la pastilla’, o les pinchan el forro (condón). Hay muchas mujeres que, para enganchar a un tipo, hacen estas cosas y se aprovechan del tipo en medio de la calentura: ‘ay papito, dale’. Mi abuela me lo contaba, era enfermera”, dijo.

Al dar pormenores de su proyecto, Lemoine explicó que establecerá que, cuando una mujer se entere de que está embarazada, tendrá 15 días para notificar al padre, quien podrá decidir si asumirá o no su responsabilidad.

7 cada 10 varones no pasa la cuota alimentaria. Dejando a sus hijxs a la deriva. Hogares sostenidos x madres q hacen lo posible e imposible. Lo q dice no es polémico es de un nivel de perversidad y malicia. No dejemos que esté grupo de psicópatas sin obligación alguna nos gobiern https://t.co/zHMMWvrL10

— Consu✌️💚 (@SinConsuelo81) October 17, 2023