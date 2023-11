Respirar el aire en Delhi es como “fumar un paquete de cigarrillos al día”, aseguran los médicos

Actualmente, el aire en la región de la capital de la India es “absolutamente tóxico y venenoso” y nadie debería salir, alertan los médicos, citados por medios locales. “La situación es muy alarmante y va a empeorar la próxima semana”. “El aire es tóxico, es como fumar un paquete de cigarrillos al día”, afirmaron.

La calidad del aire en la región de Nueva Delhi está en la categoría “severa” y ha cruzado el índice de calidad del aire (AQI, por sus siglas en inglés), excediendo los 400, y “no se espera ningún alivio para los próximos dos días”, argumentan los expertos.

The #AirQuality in several areas of #Delhi remained in the ‘severe’ category yesterday, as a thick, toxic smog continued to engulf the city. However, this didn’t dampen the spirit of Delhiites as skaters, cyclists, morning… pic.twitter.com/o9ZOodbOnh

