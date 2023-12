Revelan nuevos detalles del fin de uno de los submarinos más letales de la Primera Guerra Mundial

El submarino alemán UC-71, que hundió más de 60 barcos comerciales en el mar del Norte durante la Primera Guerra Mundial, terminó en el fondo del mar frente al archipiélago de Heligoland el 20 de febrero de 1919, mientras era transferido a la Marina británica, según los acuerdos alcanzados tras la firma del armisticio donde Alemania debía entregar toda su flota.

En un telegrama enviado por el capitán de la embarcación, fechado el 26 de febrero de aquel año, se nombran el mal tiempo y el fuerte oleaje como causas del naufragio, aunque abundaban las teorías de que fue hundido por su propia tripulación.

The secrets of a German submarine wreck have been revealed in new detail from imagery created by @DJCAD experts 📸

UC-71 struck fear into seafarers throughout World War One but sunk more than 100 years ago in mysterious circumstances 🌊

