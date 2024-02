“Si Canadá atacara Buffalo, no existiría Canadá”: Gobernadora neoyorquina desata polémica al justificar a Israel

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, tuvo que disculparse por unas declaraciones públicas que fueron interpretadas como una justificación de los brutales ataques de Israel contra la Franja de Gaza, que calificó de “reacción natural”.

Durante un evento de una fundación filantrópica judía local celebrado este jueves, la política calificó a Hamás de “organización terrorista” que “debe ser detenida”.

A continuación, argumentó que el país hebreo no puede seguir viviendo “con esa amenaza” que lo rodea, e hizo una analogía poco afortunada con EE.UU: “Si algún día Canadá atacara a Buffalo, lo siento, amigos míos, al día siguiente no existiría Canadá”. Tras la polémica afirmación, que formuló entre sonrisas, Hochul calificó de “reacción natural” la actuación de Israel en Gaza. “Tienes derecho a defenderte y a asegurarte de que no vuelva a ocurrir. Y ese es el derecho de Israel”, aseveró.

NY Gov Hochul last night on local opposition to Israel’s war in Gaza:

“If Canada someday ever attacked Buffalo, I’m sorry my friends, there would be no Canada the next day.

“That’s a natural reaction. You have a right to defend yourself and to make sure it never happens again.” pic.twitter.com/UCHUBmU6ka

— Jacob N. Kornbluh (@jacobkornbluh) February 16, 2024