Texas prohíbe “físicamente” a la Patrulla Fronteriza intentar rescatar a los migrantes que se ahogan en el río Bravo

Soldados de la Guardia Nacional de Texas han impedido que agentes de la Patrulla Fronteriza procesen y rescaten a migrantes que intentaban cruzar el río Bravo (río Grande en EE.UU.) para entrar a Estados Unidos, según reveló CBS citando a funcionarios federales y a un congresista.

Los militares, desplegados por el gobernador republicano Greg Abbott, tomaron el control de un parque público que la Patrulla Fronteriza había estado utilizando para retener a los migrantes. En varios videos difundidos este sábado en redes se puede ver cómo los agentes estatales intentaban controlar en diciembre a los inmigrantes que cruzan en grandes grupos.

NEW VIDEO: Here is TX National Guard attempting solo to manage migrants crossing in large groups in Eagle Pass, TX in Dec @FoxNews pic.twitter.com/ZRTOUAELsc

— Griff Jenkins (@GriffJenkins) January 13, 2024