Todo o poco: Europa se muestra dividida sobre la asistencia militar para Ucrania

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha vuelto a descartar la entrega de misiles Taurus a Kiev

Mientras las autoridades de Ucrania no escatiman esfuerzos diplomáticos para conseguir nuevos suministros militares que puedan detener los avances de las tropas rusas, los pasos que están dispuestos a dar los aliados de Kiev varían de un país a otro.

Así, el ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, ha propuesto vaciar en la medida de lo posible las reservas de municiones de los países miembros de la Unión Europea y entregarlas a Ucrania.

En declaraciones a The Guardian, Pevkur afirmó que “la máxima prioridad es tomar decisiones relativas a sacar todo lo que se pueda de las reservas de todos, especialmente municiones, para enviarlo a Ucrania”.

Este llamado tienen lugar en un momento en que la UE se esfuerza por aumentar la producción material bélico para compensar la carencia de municiones en el frente ucraniano y en medio de la incertidumbre sobre la continuación de la asistencia por parte de Estados Unidos.

Misiles Taurus

Por su parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, volvió a rechazar el suministro de misiles Taurus a Ucrania por el riesgo de arrastrar a su país a un enfrentamiento directo con Rusia.

Hablando en una conferencia organizada por la agencia de noticias DPA el lunes, Scholz subrayó que “en ningún momento y en ningún lugar hay que estar vinculados a objetivos que este sistema alcance”, refiriéndose a los misiles en cuestión, que tienen un alcance de hasta 500 kilómetros, solicitados por Kiev y que potencialmente son capaces de atacar objetivos en la retaguardia de Rusia.

“Esta claridad es necesaria. Me sorprende que esto no conmueva a algunas personas, que ni siquiera piensen si, por así decirlo, de lo que hacemos podría surgir una participación en la guerra“, expresó.

Aviones Mirage 2000

Mientras tanto, Ucrania ha estado manteniendo conversaciones con Francia sobre la entrega de cazas polivalentes Mirage 2000.

“Sí, estamos hablando de cazas“, respondió el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, a una pregunta sobre la entrega de este tipo de aeronaves, durante una rueda de prensa en Kiev el pasado fin de semana que se centró en la falta de material bélico y de asistencia occidental para Ucrania.

A finales de enero, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, no descartó el envío de aviones de combate a Ucrania, al tiempo que estableció la condición de que no se usen para atacar territorio ruso y que se garantice que su entrega no conducirá “a una escalada” del actual conflicto.

Forbes escribió a principios de febrero que París podría proporcionar a Kiev unos 20 cazas Mirage 2000, tras la decisión de la Fuerza Aérea de modernizar 55 aviones de este tipo y dejarlos en servicio para la próxima década. Estos aviones son parte de los 86 adquiridos a Dassault hace tres décadas, algunos de los cuales se estrellaron.