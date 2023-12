Un anciano mata a su esposa por no querer comer panqueques que ella le había preparado

Steven Schwartz, de 85 años, fue puesto en prisión preventiva y se enfrenta a cargos por asesinato en segundo grado

La Policía investiga a Steven Schwartz, de 85 años, por matar a su esposa, Sharron Hilda Schwartz, de 81 años, después de negarse a comer los panqueques que ella le había preparado en su casa, en Washington, el domingo pasado, informa New York Post.

Según el comunicado de la Policía Metropolitana, los agentes respondieron a una llamada que alertaba de un apuñalamiento. Agentes del cuerpo policial se desplazaron al apartamento de los Schwartz, y al entrar hallaron a una mujer con heridas y un hombre “con lesiones autoinfligidas”. “Ambos fueron trasladados a hospitales locales para recibir tratamiento, donde la mujer falleció”, indica el informe. Mientras tanto, tras ser dado de alta del centro sanitario, Steven fue detenido y puesto en prisión preventiva sin derecho a fianza. Actualmente, el anciano se enfrenta a cargos de asesinato en segundo grado.

Los cónyuges estaban desayunando cuando se produjo la pelea. Anteriormente, Steven había perdido 20 kilogramos debido a trastornos físicos y psiquiátricos, y su esposa estaba ayudándole a ganar peso, por eso preparó los panqueques. Steven se negó a comerlos, pero su esposa siguió insistiendo, lo que provocó una pelea. Supuestamente, en medio de la disputa, el hombre cogió un cuchillo y apuñaló a Sharron por la espalda.

Los vecinos que oyeron los gritos llamaron al hijo de la pareja, que llegó unos minutos después. “La apuñalé a ella y luego a mí mismo”, dijo Steven a su hijo antes de entregarle el cuchillo. Más tarde, al llegar la Policía, el anciano agarró otro cuchillo y se apuñaló a sí mismo en el abdomen. “Tengo tantas ganas de morir […] Ella no se merece esto, yo me lo merezco, ella no“, dijo Steven a los policías, agregando que no recordaba nada.