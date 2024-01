Un Boeing 737 regresa al aeropuerto tras encontrarse una grieta en una ventanilla en Japón

Un avión de pasajeros debió regresar al aeropuerto de origen en Japón luego de que se encontrara una grieta en la ventana de la cabina del Boeing 737-800 en pleno vuelo.

El vuelo 1182 de All Nippon Airways realizaba un viaje de cabotaje con destino a Toyama antes de volver a la terminal aérea de Sapporo-New Chitose, en el norte del país.

Japan’s All Nippon Airways Flight NH1182

on Saturday returned a domestic flight to its departure (Sapporo-New Chitose) airport after a crack was found on the cockpit window of the Boeing 737 midair.

Flight was en route to Toyama airport with 59 passengers and six crew. pic.twitter.com/tPUBY20an3

