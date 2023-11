Un gobernador de EE.UU. despide a un concejal que llamó “genocidio” al asedio de Israel sobre Gaza

“EE.UU. está ayudando activamente en un genocidio y quieren que ignoremos los hechos”, manifestó el exconcejal de la ciudad de Providence, la capital del estado de Rhode Island, Miguel Sanchez

El gobernador del estado estadounidense de Rhode Island, Daniel McKee, despidió el viernes pasado a un empleado público que criticaba la guerra de Israel en la Franja de Gaza.

“El gobernador McKee me despidió por mi posición pública sobre las atrocidades que ocurren en Gaza“, escribió este lunes Miguel Sanchez en X (antes Twitter). “Desde el 7 de octubre he usado mi voz como funcionario electo para condenar toda violencia contra cualquier civil inocente”, agregó.

El exconcejal de la ciudad estadounidense de Providence, además de criticar el asedio de Israel sobre Gaza, también ha reprochado el respaldo de Washington en el conflicto. “EE.UU. está ayudando activamente en un genocidio y quieren que ignoremos los hechos”, publicó Sanchez el 17 de octubre pasado.

Desde la oficina del representante de Rhode Island, se pronunciaron respecto a la situación y confirmaron que la posición de McKee sobre Israel “es clara”. “El gobernador [Daniel McKee] ha condenado rotundamente los despreciables actos de guerra y terror perpetrados por Hamás contra el pueblo de Israel”, reza un comunicado dirigido a medios locales.

Se comunica, además, que McKee “cree firmemente que las palabras importan, y las palabras pueden tener el potencial de avivar las llamas del odio y la división”.

“El gobernador McKee me pudo haber quitado mi trabajo, pero no me presionará para guardar silencio mientras un genocidio tiene lugar ante nuestros ojos”, manifestó Sanchez.