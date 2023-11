Un policía hincha de Boca Juniors se suicida tras la derrota en la final de la Copa Libertadores

Su madre relató que semanas antes el agente había amenazado con quitarse la vida si el club ‘Xeneize’ no ganara el título, pero en aquel entonces la familia no lo tomó en serio

Un policía argentino se suicidó en su casa en la ciudad de Claypole, provincia de Buenos Aires, tras la derrota del Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores de América ante el Fluminense (Brasil) por 1-2 disputada el 4 de noviembre en el estadio Maracaná en Río de Janeiro.

El agente fue identificado como Marcelo Alejandro Morales, de 23 años. Fuentes judiciales indicaron al canal Todo Noticias que el uniformado se quitó la vida con su arma reglamentaria.

“Boca” Porque se suicidó un hincha de Boca tras perder la final. pic.twitter.com/6syFVPIJvY — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) November 5, 2023

Por su parte, la madre del fallecido, Verónica, relató que tras el partido Marcelo se fue a su habitación, donde se disparó en la sien con su pistola de la marca Beretta. Un equipo de médicos solo pudo confirmar su fallecimiento.

“Era fanático de Boca, si perdía, estaba mal, deprimido y triste. Decía que Boca no podía perder. Hace tres semanas le dijo al padre que no me cuente nada a mí, pero le dijo: ‘Si el 4 de noviembre no gana el Boca, yo me mato'”, contó Verónica en declaraiones a Crónica TV, indicando que el padre no lo había tomado en serio.

Además, la madre arremetió contra el club ‘Xeneize’, culpándolo de la tragedia. “El Boca es una basura porque a mi hijo me lo mataron. Por ellos se mató mi hijo. Por Boca. Yo ahora no lo tengo y no hay ningún jugador ni nadie que a mí me dé el pésame”, afirmó.