Un sacerdote de EE.UU. afirma que Jesús fue un “judío palestino” que vivía en una tierra “ocupada”

Las declaraciones del religioso Edward Beck han desatado polémica en las redes sociales

La participación del sacerdote Edward Beck en un programa de la cadena CNN en EE.UU. generó polémica por su comparación de “la historia de la Navidad” con la situación actual entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. En ese contexto, afirmó que Jesús fue un “judío palestino” que nació cuando “su país estaba ocupado”. Las críticas a sus palabras se multiplicaron en las redes sociales.

“Lo que me llama tanto la atención es que la historia de la Navidad trata sobre un judío palestino, ¿con qué frecuencia encuentras estas palabras juntas?”, preguntó y siguió: “Un judío palestino nacido en una época en la que su país estaba ocupado, ¿verdad? No pueden encontrar un lugar para que ella dé a luz, su madre. Son personas sin hogar. Al final tienen que huir como refugiados a Egipto, nada menos”.

Pese a haber nacido en esa situación, Beck afirmó que “Jesús dice que se amen los unos a los otros, amen a sus enemigos”. “Hay esperanza. Hay luz en la oscuridad. Doy fe de ello. Así que, de alguna manera, Dios entra en esa experiencia de sufrimiento y de lucha y nace en ella”, continuó.

Sus palabras dispararon una ola de críticas. “El padre Beck tiene que parar de mirar Al Jazeera y empezar a leer el Nuevo Testamento“, expresó Hussain Abdul-Hussain, investigador de la Fundación para la Defensa de las Democracias.

Por su parte, el presentador de radio conservador Erick Erickson cuestionó: “Palestina ni siquiera era una creación del Imperio romano en el momento del nacimiento de Cristo”. Además, criticó que se use a Cristo para “impulsar una agenda política”.

“No ha leído las Escrituras”

Entre las críticas que se reprodujeron en las redes sociales, una persona se preguntó: “¿El padre Edward Beck ha leído alguna vez el Nuevo Testamento?”. Otro internauta agregó que el religioso “no ha leído las Escrituras ni un solo día en su vida” y lo acusó de estar “difundiendo herejía”, por lo que concluyó: “Está condenado”.

“Los llamados sacerdotes como Edward Beck, que a sabiendas impulsan una narrativa demostrablemente falsa, terminan causando que la Iglesia pierda gente. Nací católico romano. Estos juegos políticos son una de las razones por las que ya no me atraen ni reciben mis donaciones. Me niego a financiar a mentirosos”, cuestionó otra persona.

En respuesta a los cuestionamientos, Beck compartió en la red social X un artículo de la Enciclopedia Británica titulado ‘La Palestina judía en la época de Jesús’ y un enlace a otro artículo que constata que “el nombre ‘palestino’ ha referido durante mucho tiempo a musulmanes, judíos y otros que han vivido en esa parte del mundo por generaciones”.