“Vendrán por sus casas”: la advertencia de Musk sobre la crisis migratoria de EE.UU.

El Gobierno de EE.UU. pronto podría obligar a los ciudadanos a alojar a migrantes en sus casas, afirmó el 10 de enero el empresario estadounidense Elon Musk en la red social X, tras conocerse que los alumnos de una escuela de Nueva York hicieron clases en línea desde casa porque en las instalaciones educativas se tenían que alojar temporalmente unos 2.000 migrantes ilegales.

El director ejecutivo de Tesla y SpaceX comentó un video en el que se ve cómo los autobuses con los migrantes, que anteriormente estaban alojados en un campamento de tiendas de campaña y los tuvieron que trasladar por fuertes vientos en la zona, se acercan a la escuela.

“Esto es lo que sucede cuando te quedas sin habitaciones de hotel. Pronto, las ciudades se quedarán sin escuelas que desalojar. Entonces vendrán a por sus casas”, comentó Musk.

This is what happens when you run out of hotel rooms. Soon, cities will run out of schools to vacate. Then they will come for your homes. https://t.co/MQ159OlOXc

— Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2024