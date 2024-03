Victoria Nuland dejará su cargo

La subsecretaria de Estado de EE.UU., Victoria Nuland, ha decidido dejar su cargo en las próximas semanas. El anuncio lo ha hecho este martes el secretario de Estado, Antony Blinken.

“Victoria Nuland me ha hecho saber que tiene la intención de dimitir en las próximas semanas como subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, un papel en el que ha personificado el compromiso del presidente Biden de volver a poner la diplomacia en el centro de nuestra política exterior y revitalizar el liderazgo global estadounidense en un momento crucial para nuestra nación y el mundo”, reza el comunicado oficial emitido en nombre de Blinken.

JUST IN: Blinken On the Retirement of Under Secretary of State for Political Affairs Victoria Nuland

“Her efforts have been indispensable to confronting Putin’s full-scale invasion of Ukraine… ” pic.twitter.com/EqEEZB5OaW

— Alex Raufoglu (@ralakbar) March 5, 2024