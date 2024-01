VIDEO: Caos y detenciones tras descubrimiento de un túnel secreto bajo una sinagoga en Nueva York

Estudiantes de la Torá trataron de impedir que las autoridades llenaran con cemento el túnel no autorizado

Incidentes en la sede central del movimiento judío jasídico Jabad Lubavitch, localizada en Brooklyn (Nueva York, EE.UU.), surgieron este lunes después de que las autoridades intentaran llenar con cemento un túnel subterráneo no autorizado que conectaba la sinagoga con un edificio cercano, informa The Times of Israel.

Estudiantes de la Torá que se encontraban en el lugar empezaron a desconectar el sistema del camión con cemento, tras lo cual la Policía de Nueva York acudió al lugar. A pesar de la presencia de los agentes, para evitar que se llenara el túnel, varios feligreses entraron en la estructura y se negaron a salir.

La Policía de Nueva York acudió a la sede mundial de la organización judía ortodoxa Jabad-Lubavitch después de que unos estudiantes intentaran impedir que los equipos de construcción rellenaran un túnel secreto. pic.twitter.com/d56d1Zl8Oq — Sepa Más (@Sepa_mass) January 9, 2024

En medio del descontento, la multitud empezó a mover las mesas dentro de las instalaciones para impedir el paso de los agentes e intentó cruzar la cinta policial, mientras forcejaba con los uniformados. Además, tras arrancar algunos paneles de las paredes de la sinagoga, el túnel era visible.

De acuerdo con los reportes, al menos una decena de personas que se negaban a abandonar el túnel fueron detenidas. Asimismo, se detalla que la vía subterránea fue descubierta después de que a finales de 2023 un residente avisara a las autoridades sobre ruidos sospechosos en su vecindario que se escuchaban desde hace algún tiempo. Se sugiere que el túnel se construyó en los últimos seis meses en un intento de ampliar la sede de Jabad Lubavitch.