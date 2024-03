VIDEO: Defensores de los animales interrumpen el desfile de Victoria Beckham en París

El desfile de la nueva colección de Victoria Beckham en la Semana de la Moda de París fue interrumpida el viernes por activistas del grupo de defensa de los derechos de los animales Peta, que irrumpieron en la pasarela para expresar su rechazo al uso de pieles de animales.

Los manifestantes vestían camisetas blancas con mensajes como “Den la espalda a las pieles de animales” y “Los animales no son tela“, y desfilaron junto a las modelos portando carteles que decían “Viva el cuero vegano“.

Viva Vegan Leather: PETA storms #VictoriaBeckham catwalk at #ParisFashionWeek ✊

No garment is worth slaughtering and skinning a sensitive animal. @victoriabeckham, wanna be the champion of vegan leather instead? #VBAW24 pic.twitter.com/kOz1qO4pFp

— PETA UK (@PETAUK) March 1, 2024