VIDEO: Israel frustra un intento de incursión marítima de "decenas de terroristas"

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que sus cuerpos navales frustraron un intento de incursión de “decenas de terroristas” a través de su zona marítima sur y a lo largo de la costa.

El ataque ocurrió en la mañana de este sábado y provocó una persecución naval en la que soldados israelíes abrieron fuego. Como resultado, fueron eliminados los intrusos y destruidas dos lanchas neumáticas y otras dos embarcaciones. Las FDI compartieron un video de la ofensiva.

“IDF naval forces thwarted dozens of terrorists in the southern maritime area and along the coastline

Earlier this morning, IDF naval forces conducted a naval pursuit and targeted dozens of terrorists after they attempted to infiltrate… pic.twitter.com/9AjdkUJA24

— Anurag (@LekhakAnurag) October 7, 2023