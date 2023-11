VIDEO: Lanzan fuegos artificiales dentro de una sala de cine en plena función en la India

Fanáticos del actor indio Salman Khan celebraron el estreno de su más reciente película lanzando fuegos artificiales dentro de un cine. El hecho ocurrió el pasado 12 de noviembre en una sala de la ciudad de Malegaon (estado de Maharashtra), donde estalló la pirotecnia luego de que la estrella de Bollywood apareciera en la pantalla.

Los estallidos causaron pánico en parte de la audiencia. Muchos se levantaron de sus asientos y corrieron hacia las salidas del teatro mientras volaban chispas por todas partes, provocando casi una estampida. Imágenes del incidente se hicieron virales en redes sociales.

Massive fireworks in the cinema hall during #SalmanKhan ‘s #Tiger 3 in Malegaon Maharashtra.

A stampede-like atmosphere in the cinema hall due to fireworks.

9 to 12 shows were going on in Mohan Cinema Hall of Malegaon.

Police investigating.#Tiger3 #Tiger3Diwali2023 #KatrinaKaif pic.twitter.com/FV8b9xSB4K

— Ravi Pratap Dubey (@ravipratapdubey) November 13, 2023