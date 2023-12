VIDEO: Miles de migrantes se dirigen hacia la frontera sur de EE.UU.

Miles de migrantes de países latinoamericanos y caribeños llegaron el pasado domingo a la ciudad mexicana de Álvaro Obregón para pasar la Nochebuena, en el marco de su camino hacia la frontera sur de EE.UU., informa Reuters.

De acuerdo con las autoridades locales, el tamaño de la caravana es de unas 8.000 personas. Entre tanto, Luis García Villagrán, activista de los derechos de los inmigrantes, dijo que estos no tienen que convertirse en una moneda de cambio en la campaña presidencial de EE.UU. “No nos detendrán, seguiremos caminando”, comentó.

