VIDEO: Nueva prueba de la colosal nave espacial de SpaceX termina con una explosión

La compañía aeroespacial SpaceX realizó este sábado el segundo lanzamiento orbital de su cohete más grande y potente, el Starship, desde el centro de pruebas de la empresa estadounidense en Boca Chica, Texas.

La Starship despegó con éxito, si bien pasados varios minutos se perdió la comunicación con la nave, por lo cual fue activado el sistema de terminación de vuelo. Este sistema se utiliza en caso de emergencia, cuando la nave necesita autodestruirse en la atmósfera y evitar así su caída descontrolada.

