VIDEO: SpaceX pone en órbita 22 satélites Starlink

SpaceX puso en órbita con éxito este domingo otros 22 de sus satélites Starlink en un cohete Falcon 9, después de que la misión se aplazara inicialmente desde el 9 de enero. El lanzamiento tuvo lugar en la base espacial de Vandenberg, en el estado estadounidense de California. La compañía intentó lanzar su nuevo conjunto de satélites en numerosas ocasiones, pero todas las misiones se cancelaron debido a condiciones meteorológicas desfavorables.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/zUlIJ15DrQ

— SpaceX (@SpaceX) January 14, 2024