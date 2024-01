VIDEOS: Las secuelas del terremoto más potente registrado en la prefectura japonesa de Ishikawa desde 1885

El sismo de magnitud 7,6 ocurrido en la prefectura japonesa de Ishikawa fue el más fuerte desde que comenzaron los registros en el país en 1885, informan medios locales citando a la Agencia Meteorológica de Japón.

Una serie de terremotos sacudió el centro del país asiático el lunes por la tarde, desencadenando tsunamis, destruyendo viviendas y provocando cortes de electricidad.

Los terremotos obligaron a la evacuación de más de 51.000 personas en 5 prefecturas, informa Kyodo. Muchas casas se derrumbaron en algunas zonas de Ishikawa, la más afectada, donde unos 32.500 hogares se quedaron sin electricidad.

Además, el Gobierno confirmó 6 casos de personas enterradas vivas tras el terremoto. Mientras, la Policía teme que dos personas hayan muerto en la prefectura de Ishikawa, según Kyodo.

East Japan Railway Co. suspendió temporalmente el servicio de trenes de alta velocidad Shinkansen. Las autoridades también decidieron inspeccionar las centrales nucleares del país y concluyeron que no hay anomalías en las instalaciones examinadas.

Por Internet circulan imágenes que, presuntamente, muestran la destrucción de carreteras, coches, casas y daños en estaciones de ferrocarril.

También se emitieron alertas de tsunami para las zonas costeras de las prefecturas de Yamagata, Niigata, Toyama, Fukui y Hyogo. Las autoridades advirtieron de que las olas podrían alcanzar entre tres y cinco metros de altura.

#Japan #Earthquake: Major damage reported in the coastal town of Uchinada in Ishikawa, Japan after 7.4 magnitude earthquake. Via Insider Paper.pic.twitter.com/gSjcgvTiHk

— Indo-Pacific News – Geo-Politics & Defense News (@IndoPac_Info) January 1, 2024