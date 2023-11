Wilson, el perro desaparecido en la selva colombiana durante el rescate de los 4 niños indígenas, tendrá su monumento

La escultura será entregada el próximo 23 de noviembre para ser ubicada en el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares

Wilson, el pastor belga malinois que desapareció en la Amazonía de Colombia durante la búsqueda de los cuatro menores indígenas que sobrevivieron a la caída de una avioneta, será homenajeado con una estatua.

Según anticipó el comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares del país (CCOES), el general Pedro Sánchez, la entrega de la escultura se hará el próximo 23 de noviembre. “Con aquellos que entregaron la vida para que otros vivieran. Es un mensaje muy claro. Morir por la patria es vivir para la historia”, dijo el general, indicando que la estatua se instalará en el CCOES.

También señaló que hay otro proyecto en el Museo Militar, ubicado en el municipio de Tocancipá (Cundinamarca), para construir un monumento más grande sobre la Operación Esperanza, que lideró Sánchez y mediante la cual se ubicó a los niños extraviados. “Indudablemente, Wilson, nuestro héroe de cuatro patas, aquel comando que nunca regresó de la selva, estará en ese lugar”, agregó.

Wilson fue uno de los perros de las Fuerzas Militares que ingresaron con los comandos especiales para buscar a los cuatro menores, sin embargo, en una de las salidas, desapareció. Los niños aseguraron que los encontró antes que los militares, los acompañó y orientó en la selva.

Tras el milagroso rescate de los hermanos que permanecieron en la selva 40 días, los comandos especiales continuaron con la búsqueda del can, no obstante, los esfuerzos fueron infructuosos, pues no apareció y la esperanza de encontrarlo se diluyó completamente.