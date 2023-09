WP: Filtran videos de una candidata a la legislatura en EE.UU. realizando actos sexuales por “propinas”

Susanna Gibson, enfermera y madre de dos niños pequeños, pese a toda la polémica, no ha retirado su candidatura, según el medio

Una demócrata, aspirante a la Cámara de Delegados del estado de Virginia (EE.UU.), realizó actos sexuales para una audiencia virtual en vivo a cambio de “propinas” por solicitudes específicas, informa este lunes The Washington Post.

Según videos en línea vistos por el medio, Susanna Gibson, enfermera y madre de dos niños pequeños, llevó a cabo actos sexuales con su esposo en Chaturbate, una plataforma de transmisión en vivo de pornografía y cuyo material se archiva en otros sitios disponibles públicamente.

“Quieren sexo anal y misionero, pero solo lo hago si están en una habitación privada”, dice Gibson en uno de los videos obtenidos por Daily Mail.

“Recaudando dinero para una buena causa”

En las grabaciones se puede escuchar a la demócrata, de 40 años, solicitando “consejos” para realizar actos sexuales específicos. Presuntamente, en al menos dos videos, ella les dice a los espectadores que está “recaudando dinero para una buena causa” e insta a que le den “propinas” que se pagan mediante fichas compradas a través del sitio, lo que se considera una infracción, de acuerdo con los términos y condiciones de la plataforma.

El medio señala que más de una docena de videos de la pareja capturados en Chaturbate se archivaron en el sitio Recurbate, en septiembre de 2022, después de que ella ingresara a la carrera. Los más recientes fueron dos videos almacenados el 30 de septiembre de 2022.

Se precisa que las grabaciones ya no están disponibles para su visualización desde el sábado, luego de que un agente republicano alertara a WP sobre ellos. No obstante, permanecieron publicadas en otro sitio no protegido con contraseña, que el medio vio, además de fotografías explícitas de los videos.

Respuesta de la candidata

Por su parte, Gibson, que aspira a obtener un escaño en el Distrito 57 de la Cámara de Delegados de Virginia, se pronunció respecto a la cuestión y calificó la exposición de los videos como “una invasión ilegal” a su privacidad con el fin de humillarla a ella y a su familia.

“No me intimidará ni me silenciará [la polémica en torno a los videos]”, manifestó, citada por el medio. Asimismo, el abogado de Gibson, Daniel Watkins, señaló que la candidata no estaba al tanto y no había autorizado la publicación del material de Chaturbate en otros sitios.

Aseguró además que la difusión de los videos constituye una violación de la ley estatal sobre pornografía de venganza, que estipula como delito menor distribuir “maliciosamente” imágenes de personas desnudas o de tipo sexual con “la intención de coaccionar, acosar o intimidar”, recoge el medio.

Según WP, Gibson, pese a toda la polémica, no ha retirado su candidatura de las elecciones del 7 de noviembre.