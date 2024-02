Zelenski dice a los senadores de EE.UU. que Ucrania “perderá la guerra” sin la ayuda de Washington

Una delegación estadounidense se reunió con el presidente ucraniano en Lvov en un intento por presionar a los republicanos para aprobar un paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, advirtió este viernes a una delegación de legisladores demócratas que su país solo puede “derrotar a Rusia” con ayuda militar de Estados Unidos y que seguramente fracasará sin esa asistencia financiera.

“Todos los [funcionarios] que vimos, desde Zelenski hacia abajo, dejaron claro este punto: si Ucrania recibe la ayuda, ganará la guerra y vencerá a Rusia. Pero si no obtienen la ayuda, seguramente perderán la guerra“, advirtió el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, citado por The New York Times, tras su reunión con el mandatario ucraniano y altos cargos en la ciudad de Lvov.

En su primera visita al país eslavo, Schumer defendió la renovación de los paquetes militares estadounidenses, que prácticamente se ha detenido en medio de la resistencia republicana en el Congreso. Según el periódico, el encuentro fue organizado para permitir a los legisladores determinar las “necesidades de guerra” del régimen de Kiev, en medio de los reveses en el campo de batalla.

Los funcionarios ucranianos subrayaron que los más de 60.000 millones de dólares en asistencia militar que están estancados en el Congreso en medio de la oposición de los republicanos marcarían una “diferencia fundamental” en el resultado del conflicto, señala NYT.

En ese sentido, Schumer prometió a Zelenski hacer todo lo posible para persuadir al presidente de la Cámara de Representantes del Congreso, Mike Johnson, de que abandone su oposición y permita una votación sobre la cuestión.

El Senado de EE.UU. aprobó el pasado martes un proyecto de ley de 95.000 millones de dólares y lo envió a la Cámara de Representantes. Sin embargo, los republicanos de la Cámara Baja ya manifestaron su oposición a la redacción, porque omite disposiciones sobre la seguridad de la frontera sur del país en plena crisis migratoria