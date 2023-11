El presidente de Israel muestra una copia de ‘Mein Kampf’ de Hitler y asegura que pertenecía a un combatiente de Hamás (VIDEO, FOTOS)

Las Fuerzas de Defensa de Israel han comunicado que descubrieron una copia del libro ‘Mein Kampf’ (‘Mi Lucha’) de Adolf Hitler, traducido al idioma árabe, en una vivienda en Gaza utilizada como base de actividad “terrorista” por Hamás, concretamente en la habitación de un niño.

El presidente israelí, Isaac Herzog, mostró este domingo en una entrevista el libro, hallado en las pertenencias de un combatiente, haciendo énfasis las anotaciones y frases resaltadas en amarillo.

Never again is NOW.

IDF forces discovered a copy of Hitler’s infamous book “Mein Kampf”—translated into Arabic—in a child’s bedroom used as a Hamas terrorist base in Gaza.

The book was discovered among the personal belongings of one of the terrorists, featuring annotations and… pic.twitter.com/XMOE3jgKmm

— Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2023