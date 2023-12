“La fachada de unidad de la OTAN se ha resquebrajado”, afirma un exfuncionario estadounidense

El exasesor del jefe del Pentágono indicó que la alianza militar no ha alcanzado ningún éxito real en Ucrania, sino que solo ha provocado divisiones dentro del bloque

Lo único que Occidente ha conseguido durante el conflicto en Ucrania es provocar divisiones y desacuerdos en la OTAN, así como desacreditar al poder militar de la alianza y golpear las economías de los países aliados. Así lo afirmó Chas Freeman, exasesor del jefe del Pentágono, en una entrevista concedida al canal de YouTube Dialogue Works.

Según sus palabras, “la fachada de unidad de la OTAN que existía antes se ha resquebrajado“. “Ahora tenemos miembros de la OTAN que disienten abiertamente con respecto a la perspectiva de continuar esta guerra. Y, por supuesto, la mayoría internacional y global no está del lado de Occidente en esta batalla, sino que ha optado por no participar en ella y la ve como un ejemplo más del belicismo y las amenazas occidentales”, indicó el exfuncionario.

En sus declaraciones, Freeman sostuvo que, a pesar de todos los esfuerzos, la OTAN no ha logrado ni debilitar ni aislar a Rusia, que, por el contrario, ha reforzado su economía y su posición en la escena internacional reorientándose hacia el este, el sur, Oriente Próximo y África. “¿Qué se ha logrado? Tal vez el descrédito de la destreza militar de la OTAN, porque los rusos han aprendido a contrarrestar las mejores armas que tiene” la organización militar, aseguró.

“Ciertamente, [la OTAN] no ha logrado su objetivo declarado, que era debilitar y aislar a Rusia. Rusia no es más débil, su economía ha crecido, ahora es más grande que Alemania, que se ha ido contrayendo debido a la crisis producida ante la pérdida de acceso a las exportaciones energéticas rusas”, explicó Freeman, insistiendo en que no vislumbra “ningún logro en absoluto” por parte de la Alianza Atlántica en este ámbito.

“Un desastre”

Al mismo tiempo, Freeman se pronunció acerca del conflicto en Ucrania, calificándolo de “un desastre” para todas las partes involucradas. En su opinión, Ucrania ya ha perdido ante Rusia, pero Occidente sigue inyectando recursos en el conflicto entre los países vecinos, “dado que hemos gastado mucho dinero haciendo algo que no podemos darnos el lujo de dejar de hacer“, afirmó.

“Pero si lo que estás haciendo es estúpido y contraproducente, si lo haces más, simplemente acumularás más problemas. No resuelves nada”, señaló el experto, a la vez que abordó los planes de Kiev de movilizar aún más tropas. “Probablemente haya 400.000 bajas del lado ucraniano”, especificó Freeman. “Zelenski dice que necesita reclutar a otros 500.000 soldados”, añadió.

Sin embargo, “no hay 500.000 personas para reclutar en Ucrania”, aseveró el exfuncionario haciendo hincapié en que “la edad a la que reclutan a la gente ahora es de 17 a 70 años“. “No hay formación para esta gente. Y entonces simplemente los empujan hacia el frente y los matan. Las perspectivas ahora son que los rusos, que han comenzado a tomar la ofensiva, no solo continuarán matando a muchos ucranianos en la frontera entre los dos Ejércitos, sino que realmente avanzarán”, sostuvo Freeman.

De acuerdo con sus palabras, en Washington ya existe “un creciente reconocimiento” de que Ucrania “básicamente ha perdido esta guerra“. “Todas las valientes palabras con las que pretendían elevar la moral de Ucrania y reforzar el apoyo estadounidense a esta desventura en Europa del Este ahora se enfrentan a la realidad. Y la realidad es que Ucrania se ha quedado sin mano de obra”, afirmó.

Freeman recordó que “hay personas de 70 años en proceso de reclutamiento”. “No tienen la fuerza física ni la resistencia para desempeñarse bien en el campo de batalla. Los rusos nos dicen que están capturando a mujeres soldados ucranianas que están embarazadas. Cuando uno se ve obligado a mantener a mujeres embarazadas en las Fuerzas Armadas, realmente está cerca el final“, indicó.

“Así que creo que la realidad comienza a asimilarse: esta guerra no la han ganado ni la OTAN ni EE.UU. Rusia aún no lo ha ganado decisivamente, pero Ucrania la ha perdido“, concluyó Freeman.