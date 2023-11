Musk: “Europa parece que va camino a una guerra civil”

El magnate Elon Musk ha manifestado este lunes que “Europa parece que va camino a una guerra civil”, en respuesta a un video publicado en X (antes Twitter) que muestra una altercado ocurrido en Londres.

En la publicación original, realizada el domingo, se puede observar lo que se describe como una violenta pelea “entre patriotas británicos e inmigrantes” en las calles de la capital británica, sin ofrecer detalles sobre cuándo ocurrió el hecho.

Clashes between British patriots and immigrants in London. Corrupt EU politicians wanted chaos and they got it. pic.twitter.com/JjaAZZPBng

— RadioGenoa (@RadioGenoa) November 12, 2023