Nuevo choque diplomático entre España e Israel por las declaraciones de Sánchez

El gobierno de Israel llamó este jueves a consultas a su embajadora en España y la representante del país europeo en Tel Aviv tras las “vergonzosas” declaraciones del presidente Pedro Sánchez, quien dijo en una entrevista que tiene “serias dudas de que Israel esté cumpliendo con el derecho internacional humanitario” en su ofensiva militar sobre Gaza.

“Tras las indignantes palabras del presidente del Gobierno de España, que repite acusaciones infundadas, decidí llamar a la embajadora de Israel en España”, Rodica Radian-Gordon, “para que volviera a consultas en Jerusalén”, escribió el ministro de Exteriores, Eli Cohen, en las redes sociales.

Prime Minister Benjamin Netanyahu instructed Minister of Foreign Affairs Eli Cohen to summon the Spanish Ambassador to Israel for a reprimand following the shameful comments by the Spanish Prime Minister on the day that Hamas terrorists murdered Israelis in our capital Jerusalem.

