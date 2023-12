Un alto funcionario ucraniano reveló que “se modificará el componente propagandístico de los procedimientos de movilización”, ya que existen personas que “no entienden lo que es la guerra”

La movilización en Ucrania será difícil, y el Gobierno prepara un nuevo programa sobre cómo el Estado “debe trabajar con personas que no entienden lo que es la guerra”, declaró el viernes Mijaíl Podolyak, asesor del jefe de la Oficina del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, en medio de la polémica desatada por vídeos que circulan en redes sociales sobre la entrega de citaciones en espacios públicos, informan medios locales.

“Una potencia debe defenderse y la movilización será difícil, pero necesaria“, afirmó. Así, el alto funcionario reveló que “se modificará el componente propagandístico de los procedimientos de movilización”.

“Porque todo parece un poco extraño: [los ucranianos] quieren vivir en un Estado libre donde puedan comportarse como quieran, pero no quieren invertir en proteger esos derechos que les gusta. Cuando Rusia venga aquí, toda esta gente tendrá un aspecto un poco diferente: no caminarán tranquilamente por las calles, no actuarán como si no pasara nada”, expresó.

Podolyak agregó que actualmente se está preparando un programa sobre cómo las autoridades deben hablar de la movilización y el reclutamiento militar, así como qué funciones debe asumir el Estado y cómo trabajar con personas que “no entienden lo que es la guerra y a qué puede conducir”.